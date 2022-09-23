Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Російський Мін’юст визнав українського журналіста Цимбалюка «іноагентом»

Кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк на великий щорічній пресконференції президента Росії Володимира Путіна. Москва, 19 грудня 2019 року

Російське міністерство юстиції включило до реєстру фізичних осіб-«іноземних агентів» українського журналіста Романа Цимбалюка, передає російська служба Радіо Свобода.

Окрім нього, до переліку 23 вересня потрапили очільник російської профспілки «Альянс вчителів» Данило Кен, блогер Дмитро Іванов і головний редактор проєкту Newsader Олександр Кушнарь.

Підставою російське відомство назвало «здійснення політичної діяльності», а в графі «Відомості про іноземні джерела» вказана Україна.

Цимбалюк наразі не коментував цю новину публічно.

Читайте також: «Не виходить на зв’язок» – Пєсков про виключення агенції УНІАН із пулу для спілкування з речником Кремля

Наразі в реєстрі фізичних осіб-«іноземних агентів» 27 людей.

Роман Цимбалюк протягом 13 років працював у Москві як власний кореспондент агенції УНІАН. У грудні 2021 року російська влада публічно звинуватила українського журналіста в екстремізмі. Цимбалюк і його адвокат заявили про наміри звертатися до незалежних міжнародних судових інстанцій.

На початку січня 2022 року журналіст виїхав із Росії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG