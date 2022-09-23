Російський Мін’юст визнав українського журналіста Цимбалюка «іноагентом»

Російське міністерство юстиції включило до реєстру фізичних осіб-«іноземних агентів» українського журналіста Романа Цимбалюка, передає російська служба Радіо Свобода.

Окрім нього, до переліку 23 вересня потрапили очільник російської профспілки «Альянс вчителів» Данило Кен, блогер Дмитро Іванов і головний редактор проєкту Newsader Олександр Кушнарь.

Підставою російське відомство назвало «здійснення політичної діяльності», а в графі «Відомості про іноземні джерела» вказана Україна.

Цимбалюк наразі не коментував цю новину публічно.

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Наразі в реєстрі фізичних осіб-«іноземних агентів» 27 людей.

Роман Цимбалюк протягом 13 років працював у Москві як власний кореспондент агенції УНІАН. У грудні 2021 року російська влада публічно звинуватила українського журналіста в екстремізмі. Цимбалюк і його адвокат заявили про наміри звертатися до незалежних міжнародних судових інстанцій.

На початку січня 2022 року журналіст виїхав із Росії.