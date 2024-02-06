Росія тримає по одному носію «Калібрів» у Чорному й Середземому моря – ВМС

Російська армія тримає один корабель у Чорному морі, який є носієм крилатих ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ вранці 6 лютого.

«В Чорному морі один ворожий корабель, яких є носієм крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні», – йдеться в зведенні.

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Ще два російських кораблі перебувають у Середземному морі. Один із них – ракетоносій, загальний залп до восьми «Калібрів».

За даними командування, протягом доби в інтересах Росії кораблі Керченською протокою не проходили.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.