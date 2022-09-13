Росія намагається поповнити офіцерський склад через достроковий випуск курсантів – Генштаб

Російська армія продовжує обстрілювати цивільні об’єкти у різних регіонах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил увечері 13 вересня.

«Протягом доби ворог завдав двох ракетних, вісім авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України», – йдеться в зведенні.

На півночі України ситуація не змінювалася, у Білорусі тривають військові навчання:

«В рамках командно-штабного навчання на полігоні «Брестський» збройні сили республіки Білорусь відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника, з подальшим його витісненням за межі країни».

Штаб повідомляє про мародерство російських військ – за його даними, на траві Старобільськ – Луганськ (у напрямку Луганська) помітили близько 300 цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом – російські військові», – повідомляє командування.

Схожу ситуацію військові спостерігають в окупованих регіонах на півдні України: факти вилучення в місцевих приватних автомобілів фіксували в Пологах на Запоріжжі, вивезення меблів і побутової техніки – у Новій Каховці на Херсонщині.

«Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів 5 курсу «Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова» (окупований Севастополь – ред.) у грудні цього року. Також, дострокові випуски відбудуться у інших навчальних закладах міністерства оборони Російської Федерації», – заявляє командування.

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За його даними, дефіцит командирів спричинила відмова офіцерів запасу підписувати контракти на військову службу.

«Серед окупантів все більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток», – йдеться в зведенні.

ЗСУ відбили атаки загарбників у районах Зайцевого, Одрадівки, Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Авдіївки, Безіменного та Новогригорівки.

Штаб звітує про завдання ударів по російських пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки.