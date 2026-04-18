Росія: в Оренбурзькій області затримали дезертира, який раніше вбив поліцейського

В Оренбурзькій області затримали російського військового, який 16 квітня відкрив стрілянину по поліцейських, вбивши одного і поранивши ще трьох. Про затримання повідомили в Слідчому комітеті та МВС.

За даними слідства, вогонь по поліції відкрив рядовий Сергій Басалаєв 1974 року народження, який перебував у федеральному розшуку.

Стрілянина сталася в селищі Аккерманівка, куди поліцейські прибули для затримання розшукуваного. Побачивши їх, він відкрив вогонь і втік. Один поліцейський помер на місці, трьох госпіталізували. За даними регіональної влади, їхній стан залишається важким, але стабільним.

Як заявили у Слідчому комітеті, Басалаєв самовільно залишив військову частину у період мобілізації. Йому висунули звинувачення в самовільному залишенні частини, посяганні на життя співробітників правоохоронних органів, вбивстві та замаху на вбивство. Суд санкціонував його арешт.

За словами офіційної представниці МВС Ірини Волк, підозрюваного затримали 18 квітня у районі села Білошапка. У ході пошуків підозрюваного тимчасово закривали заказник Губерлінські гори, де він міг ховатися. У пошуках брали участь поліція, Росгвардія та авіація.

За російським законодавством, скоєння злочинів «під час мобілізації чи воєнного стану» є обставиною, що обтяжує вину.

Напередодні стало відомо про ще одне вбивство, скоєне дезертиром: за версією слідства, чоловік, затриманий у Петрозаводську після самовільного залишення військової частини, вдарив конвоїра ножем і спробував втекти. Згодом його затримали. Конвоїр, який проходив службу за контрактом, помер від ран.