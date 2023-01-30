Росія, ймовірно, залишає відкритою можливість подальшої «часткової мобілізації» – розвідка Британії

Російська влада може залишати відкритою опцію нової хвилі призову в рамках «часткової мобілізації», повідомляє розвідка Великої Британії 30 січня.

Відомство вказує на повідомлення в медіа 22 січня, за якими російські прикордонники не випускали з країни киргизьких мігрантів із подвійним громадянством, стверджуючи, що їхні імена є в мобілізаційних списках.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков 23 січня заявив, що указ про «часткову мобілізацію» залишається чинним.

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«Коментатори раніше ставили питання, чому цей захід не був формально скасований. Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити велику кількість особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, водночас мінімізуючи внутрішню незгоду», – йдеться в зведенні.

Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу прозвітував про завершення мобілізації.

Після цього про таке ж оголосив президент РФ Володимир Путін, але відповідного указу не підписав. За підрахунками журналістів, на війну проти України могли призвати більше, ніж заявлена кількість у 300 тисяч резервістів.