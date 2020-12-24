Росія: подружжя засудили до 13 і 12,5 років колонії за зйомку весілля, на якому був працівник ФСБ

Російській суд у Калінінграді визнав подружжя Антоніну Зіміну і Костянтина Антонця винними у державній зраді, повідомляє проєкт Радіо Свобода Північ.Реалії.

Зіміну засудили до 13 років колонії суворого режиму, Антонця – до 12 років і шести місяців суворого режиму. Їм також призначили по 100 тисяч рублів штрафу і обмеження свободи по одному року після відбуття покарання.

Державне обвинувачення просило для Зіміної 14 років колонії, для Антонця – 13 років. Подружжя провину не визнає. За словами батька Зіміної – Костянтина Зіміна, вирок оголошували за закритими дверима, батьків до зали не пустили.

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Адвокат подружжя Михайло Баєв в розмові з кореспондентом Север.Реаліі зазначив, що захист оскаржуватиме вирок.

Антоніна Зіміна та її чоловік Костянтин Антонець були арештовані в липні 2018 року. 10 лютого подружжю висунули звинувачення за статтею про державну зраду. Приводом для порушення справи стали фотографії з весілля молодої пари, на яких виявився один із гостей – співробітник калінінградського управління ФСБ. Фото потрапили в соціальні мережі й ефір одного з балтійських телеканалів.

За версією слідства, чоловік і жінка розкрили особу оперативника ФСБ, передавши фото з ним спецслужбам Латвії. Подружжя провину заперечує.

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Родичі обвинувачених заявляють, що згаданий співробітник російської Федеральної служби безпеки, контррозвідник є колишнім однокурсником Зіміної по Балтійському університету. Випивши за святковим столом, він роздавав гостям свої візитні картки, фотографувався з ними і розповідав про свою роботу. Пізніше ці матеріали потрапили в ефір неназваного балтійського телеканалу.

Матеріали їхньої справи засекречені.