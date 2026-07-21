Росія три дні атакує об’єкти газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині

Російські війська протягом останніх трьох днів «цілеспрямовано атакували» об’єкти газовидобутку групи «Нафтогаз» у Харківській області, повідомляє пресслужба компанії 21 липня.

Зокрема, в неділю удар по одному з видобувних активів спричинив пожежу.

«Рятувальники ДСНС оперативно її ліквідували – дякуємо їм за швидку реакцію. Обладнання довелося зупинити, через що є втрати частини обсягів видобутку», – йдеться в повідомленні.

Вранці понеділка армія РФ вдарила по ще одному об’єкту. Група повідомляє про численні руйнування, триває оцінка масштабів пошкоджень. За даними «Нафтогазу», під час обох атак співробітники перебували в укриттях.

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16 липня Володимир Зеленський назвав головним завданням нового уряду на чолі з колишнім головою правління НАК «Нафтогаз» Сергієм Корецьким підготовку України до проходження наступної зими.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Від середини квітня «Укренерго» не застосовувало заходів обмеження споживачів, хоча їх застосовували знову під час теплової хвилі з 30 червня в усіх регіонах України.