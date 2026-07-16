Президент назвав головним завданням нового уряду України забезпечити проходження зими

Сильною стороною очільника уряду Сергія Корецького є робота в державних енергетичних компаніях – про це сказав увечері 16 липня президент України Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді.

Він вказав на роботу Корецького в «Укрнафті» після «олігархічного контролю»:

«Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом. Важливо повністю підготуватися до наступної зими».

За твердженням Зеленського, командування «максимально вкладається» в далекобійність України та удари середньої дальності, щоб ускладнити для Росії наступ проти України й затягнення війни.





«Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також у роботі з партнерами: потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей», – заявив він.

За словами голови держави, Міністерство оборони продовжить роботу на підтримку бойових бригад, план «далекобійних санкцій» виконується. Він повідомив, що обговорив це питання сьогодні з командувачем Сил безпілотних систем Робертом Бровді і той «чітко розуміє, що робити».

«Завтра будемо говорити з бойовими командирами», – анонсував Зеленський.

Президент повторив, що обов’язки міністра оборони буде виконувати Євгеній Хмара, який раніше керував Центром спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки. Там він відповідав за далекобійні операції СБУ.

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«Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Зараз ми обговорили із Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення і виконувача обов’язків міністра закордонних справ України», – розповів він.

Також Зеленський анонсував обговорення з головою Офісу президента Кирилом Будановим і дипломатичною командою перезавантаження українських закордонних представництв. Деталей ймовірних змін він не навів, зазначивши, що «українські посольства мають бути дуже ефективними й будуть».

Раніше 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів. Різку реакцію українського суспільства викликала, зокрема, відставка міністра оборони Михайла Федорова, замість якого обов’язки голови Міноборони виконуватиме Євгеній Хмара.