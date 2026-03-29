Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У столиці Росії затримали правозахисника Подрабінека

Приводом для затримання стало те, що Олександр Подрабінек (на фото) фотографував людей на Болотній площі

У Москві поліція затримала правозахисника та публіциста Олександра Подрабінека – про це він сам повідомив виданню «ОВД-Інфо», передає російська служба Радіо Свобода. Правозахисника доставили до відділу внутрішніх справ по району Якиманка.

За словами 72-річного Подрабінека, поліцейські сказали йому, що його «затримано для отримання інформації про попередні злочини». Що означає це формулювання – неясно.

Приводом для затримання стало те, що правозахисник фотографував людей на Болотній площі. Активісти закликали 29 березня вийти там на протест проти блокувань в інтернеті та подавали заявки на мітинг. Влада відмовила, а кількох заявників затримали і згодом заарештували на 15 діб.

Читайте також: Влада Росії заборонила мітинги проти блокувань інтернету в 20 містах

Подрабінек був дисидентом у радянські часи, був відправлений на заслання і потім у колонію за свою критику радянської каральної психіатрії. Він виступає як публіцист, критикує війну в Україні, російську владу, а також діяльність російської опозиції та емігрантів.

Як передає російський телеграм-канал «Осторожно, новости», на Болотній площі чергує ОМОН та вибірково перевіряє документи у перехожих. Повідомляється, що, крім Подрабінека, затримали ще одну людину, яка прийшла на площу з прапором Росії та плакатом. Згодом SOTA повідомила про ще одного затриманого.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG