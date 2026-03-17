Чи почнеться в Росії «двіжуха» після Путіна і до чого тут закінчення війни? Пояснює експертка із Гарварда

«Систему не можна реформувати – її можна лише розвалити». Ірина Бусигіна, керівниця ініціативи з аналізу реформ на пострадянському просторі при Центрі Девіса Гарвардського університету, пояснила проєкту Радіо Свобода «Idel.Реалії», чому війна проти України стала «федеральним порядком денним», а регіони перетворилися на агентів Кремля. Чи здатна війна спровокувати розкол еліт і чи варто чекати на «двіжуху», якщо Москва ослабне?

Ірина Бусигіна – дослідниця, спеціалістка з російського федералізму та відносин між регіонами й центром. Керує ініціативою з аналізу реформ на пострадянському просторі при Центрі Девіса Гарвардського університету. Раніше була професоркою порівняльної політики у Вищій школі економіки в Санкт-Петербурзі. Її дослідження присвячені федералізму, регіоналізації, внутрішній та зовнішній політиці Росії, а також відносинам Росії та Європейського Союзу. Авторка та співавторка низки книг і наукових публікацій про російський федералізм, регіональну політику та трансформації пострадянських держав.

– Татарстан відправляє до Москви майже дві третини своїх податків, республіка – серед лідерів за кількістю виявлених загиблих на війні, водночас Кремль змусив її змінити конституцію. Це федералізм чи вже просто вертикаль влади?

– Татарстан у 2025 році спрямував до федерального центру 65,8% зібраних на території республіки податків, писали місцеві ЗМІ з посиланням на дані Росстату. Згідно зі статистикою, минулого року в республіці зібрали 1,75 трлн рублів податків. Із них 1,15 трлн рублів – або 65,8% – відправили до Москви; у Татарстані залишилося трохи менше за 599 млрд рублів (34,2%).



Журналісти проєкту «Idel.Реалії» ведуть підрахунок загиблих із Поволжя на російсько-українській війні. У ньому лідирує Башкортостан, а другим іде Татарстан із 7 954 встановленими загиблими (за даними на 8 березня 2026 року).

– Я підозрюю, що це ні те, ні інше. Це, безумовно, не федералізм, тому що, умовно кажучи, у нормальній федерації... По-перше, нормальна федерація – це демократична федерація. Росія в будь-якому разі не є демократичною країною, а є країною з персоналістським політичним режимом. Уже тому це не федералізм.

Крім того, федералізм передбачає те, що називається «торгом». Це зовсім не погане слово – це слово абсолютно нормальне. Чомусь у російському контексті слово «торг» має негативну конотацію. Дуже даремно, тому що торг – це коли дві сторони домовляються про щось. У Російській Федерації це б передбачало договір і постійні, так би мовити, пристосування цього договору до поточних обставин між регіонами та Москвою. Цього не відбувається. Тому не федералізм.

З іншого боку, чи можемо ми називати це вертикаллю влади? Якщо ми це називаємо так, ми дуже спрощуємо ситуацію. На мій погляд, особливістю відносин між центром і регіонами є велике делегування. Тобто регіони не є стороною, що домовляється, договороспроможною стороною у відносинах із Москвою. Однак Москва делегує їм великі завдання; і дедалі більші завдання – особливо після початку [повномасштабної російсько-української] війни.

Тому я б сказала трохи складніше. Сказала б, що те, що існує в Росії, – це пристосування федеративних інститутів до недемократичної персоналістської політичної системи. Ось так це для мене виглядає.

– Чи не виглядає це так, що Москва вирішує, як усе буде – я маю на увазі, як будуватимуться взаємини між Москвою та регіонами – при цьому Москва починає війну, а наслідки мають брати на себе регіони?

– Абсолютно так і є. Мені залишається тільки погодитися з вами. Звісно, це так. І, звісно, це відбувається тому, що війна – виключно федеральний порядок денний. Рішення ухвалювала Москва; точніше кажучи, рішення ухвалювала, наскільки я розумію, взагалі одна людина. А регіони – так, беруть на себе наслідки.

Але хочу підкреслити – і це для мене важливо – що регіони не є бідними жертвами. Особливо я маю на увазі не регіональне населення, яке є жертвою, а регіональні адміністрації. Регіони – не жертви, вони – агенти Кремля, вони інтегровані в цю політичну систему, вони навчилися жити за цими правилами й за цими правилами живуть. І переглянути ці правила самостійно вони не в змозі.

Понад те, що дуже важливо: будь-яка альтернатива для регіонів є більш небезпечною і ризикованою, ніж поточний статус-кво. Тому цей статус-кво і зберігається. Так, Москва робить, Москва, вибачте, напружує регіони, але регіони погоджуються на ці правила гри.

– Ви керуєте ініціативою Центру Девіса з аналізу реформ на пострадянському просторі. Деякі дослідники вважають, що процес розпаду СРСР досі триває. При цьому ви, судячи з ваших інтерв'ю, виступаєте проти дезінтеграції Росії. Як ви поясните жителям таких регіонів, як Татарстан, Башкортостан чи Чувашія, чому збереження Росії – більш бажаний сценарій?

– Знаєте, я б трохи переформулювала те, що ви сказали. Я не те щоб виступала проти розпаду Росії, але я категорично проти того, щоб цю тему обговорювали мимохідь. Знаєте, за столом сіли, зібралися і поговорили: а чому б нам Росію не розвалити?

Це надзвичайно складна тема. Наслідки цього розпаду насправді ніхто ніколи, як мені здається, дуже серйозно не обговорював. Наслідки можуть бути найгіршими, зокрема й для російського населення. Тому що ми говоримо не про дезінтеграцію, ми говоримо про неофрагментацію простору – приблизно те, що відбувалося у 1990-ті роки. А ми говоримо – точніше ви зараз сказали – про розпад.

І що після цього настане? Чи будуть визнані міжнародною спільнотою ці держави, які, припустімо, виникнуть на руїнах Російської Федерації? Що це взагалі буде? Це потрібно дуже серйозно опрацьовувати, а не говорити про це мимохідь, як про можливо бажаний сценарій. Будь-який нормальний, серйозний сценарний підхід вимагає вивчення витрат і ризиків здійснення того чи іншого сценарію. Я стою на цьому.

– Російська опозиція чи критики Кремля взагалі розглядають такий сценарій?

—– По-перше, наскільки я знаю, всі проєкти майбутнього перетворення Росії виступають за федералізм. Я не знаю жодного проєкту опозиції, який би казав: «А давайте ми в Росії відновимо централізоване управління». Тобто це федерація, це парламентська республіка і так далі.

Крім того, тема, яка сильно пов'язана з федералізмом, – це місцеве самоврядування. Тобто ось така децентралізація аж до місцевого самоврядування, а не тільки децентралізація на рівні регіонів.

Я не знаю серйозних проєктів, які б обговорювали безпосередньо розпад Росії як розпад і крапка. Але я знаю проєкти, які обговорюють: оскільки федерація – це добровільний союз, принаймні в теорії, давайте ми розпустимо Росію, а потім вона сама перезбереться; принаймні ті регіони, які захочуть вступити до нової оновленої демократичної федерації, будуть разом.

А щоб обговорювали розпад як кінцеву точку – таких серйозних проєктів я не знаю.

– А є якісь історичні прецеденти, якщо ми подивимося на історію нової Росії, тобто пострадянської Росії? Чи є якийсь період, який можна назвати федерацією?

– Дивіться, йдуть дуже великі дискусії щодо того, що таке спадщина 1990-х років. Але цих дискусій явно недостатньо. Тому що там є безліч надзвичайно серйозних уроків, які було б дуже корисно засвоїти для майбутніх російських реформ, які, я сподіваюся, настануть.

Я б назвала час 1990-х років досить хаотичною федералізацією. Але цей процес був недороблений, він був зупинений. Чому він був зупинений – це велика розмова; якщо хочете, ми можемо про це поговорити.

У Росії проблема в тому, що федералізм – точніше кажучи, відносини центру і регіонів – часто сприймається як або сильний центр, або сильні регіони. І за цим маятником ми ходимо туди-сюди. Точніше кажучи, вже не ходимо з початку 2000-х років, а в 1990-ті роки рівновага була зовсім іншою.

Але дуже велика складність федералізму в тому, що він передбачає і сильний центр, і сильні регіони. Тобто не «або-або», а «і-і». Федералізм – це складний порядок. Федералізм побудувати важко.

Тому, повертаючись до вашого запитання, я б сказала, що недофедералізм, недороблений федералізм існував у 1990-ті роки, особливо в першій їхній половині, а потім маятник скотився ще далі вбік – у бік регіонів, а потім почався зворотний процес централізації; федеративне будівництво було фактично не просто заморожене, а реформа пішла назад.

– Я просто намагаюся згадати історичні події того часу. Наприклад, невизнання підсумків референдуму про суверенітет у Татарстані або російсько-чеченська війна, що почалася 1994 року, потім друга російсько-чеченська війна... У 1990-ті роки так чи інакше ми спостерігали якісь дуже дивні речі з погляду федералізму. Ви так не вважаєте?

– Ми спостерігали дивні речі не тільки з погляду федералізму. З погляду економічних реформ, приватизації ми теж спостерігали дуже дивні речі.

А чи могли ми ці речі не спостерігати? Адже розпалася величезна країна, розпалася раптово. Розпад Радянського Союзу ніхто не передбачав. І ось він у вас розпадається – і в тих людей, яких ми називаємо будівничими нової держави, фактично немає жодного досвіду. Вони намагаються щось побудувати, інститути у величезній країні, яка перебуває у повному розібраному стані. При цьому ви розумієте, що у вас немає минулого, на яке ви могли б спиратися. Ви не можете спиратися ні на минуле Російської імперії, ні на минуле Радянського Союзу. Ви намагаєтеся побудувати нові відносини між центром і регіонами – нові абсолютно, нові історично. Ви намагаєтеся вперше в житті запровадити вибори на регіональному рівні. І не тільки на регіональному рівні, а й на загальнонаціональному, звісно, теж.

Звісно, це супроводжуватиметься перекосами. Я з вами згодна, але в мене якось відсутнє велике здивування з цього приводу – важко було очікувати, що те, що відбувалося, ми можемо назвати процесом транзиту, тобто переходу. Так він називався раніше. Зараз він так рідше називається. Або процесом модернізації.

Але з історії ми чудово знаємо, що провалів транзиту набагато більше – я маю на увазі не Росію, а світову практику, інші країни. Провалів набагато більше, ніж успіхів. Успіхів дуже мало. Кожен успіх обговорюється окремо, про кожен успіх написані бібліотеки. А провалів дуже багато. Ось і ми теж провалилися.

Мій заклик простий – винести з цього провалу якомога більше важливих уроків. Тому що саме цей провал 1990-х років забезпечив те, що поточна російська влада зараз подає 1990-ті роки як страшний час, як «лихі 90-ті», навіщо реформи, навіщо зміни, все це страшно, ви будете страждати тощо. Відлуння цього провалу супроводжує російське населення всі роки. Ви не просто провалилися – ви створили собі погані передумови для наступних реформ. Тому дуже важливо ще раз винести уроки.

Я вважаю, що федералізм – я можу помилятися, бо я ним займаюся – абсолютно ключова річ для такої країни, як Росія. Демократична Росія неможлива без федералізму. Тому уроки мають бути винесені. Бо спроб нескінченних не буде. Але ви бачите, що відбувається, наскільки швидко країна дегенерує. Саме дегенерує [вироджується] з погляду відносин центру і регіонів.

– У березні 2025 року ви дали інтерв’ю Радіо Свобода. У ньому ви сказали, що російська держава практично не знає обмежень – так само, як вона поводиться з простором і територіями, вона поводиться і з людьми, і з бізнесом. І ця необмеженість, на вашу думку, багато в чому пов’язана з величезними розмірами країни. І у зв’язку з цим у мене питання: ви сказали, що демократія без федералізму неможлива, а чи можливий федералізм у Росії з урахуванням ось цього величезного простору?

– Чому простір заважає демократичним реформам і – навпаки – допомагає авторитарним? Напевно, одна з найбільших і найсерйозніших проблем – це те, що в Росії дуже важко скоординувати регіональні інтереси. Просто тому, що ці регіони далеко один від одного. Звісно, ще й тому, що традиції мало, в минулому була слабка координація і так далі.

Але ми ж розуміємо, що один регіон – чи це Татарстан, чи інший регіон – нічого не вирішує. Категорично потрібна міжрегіональна координація і кооперація між регіонами. Цієї координації, зокрема й через причини російського величезного розміру, дуже складно досягти. Тому все, що потрібно Москві, – просто перешкоджати цій стратегічно горизонтальній координації між регіонами.

Ще одна річ – це дуже великі російські диспропорції. Диспропорції в рівнях соціально-економічного розвитку, людського потенціалу, демографічного потенціалу і так далі. Що це означає? Це означає, що Росія приречена на те, що в ній буде багато бідних регіонів. Бідні регіони важко затягнути в коаліцію з багатими. У них різні інтереси. Тобто вам потрібна була б регіональна коаліція, але її важко сформувати. Ви пам'ятаєте, напевно, наприкінці 1990-х років була спроба зробити регіональну коаліцію «Отечество – Вся Россия»?

Виборчий блок «Отечество – Вся Россия» був створений у серпні 1999 року в результаті досягнення домовленості між загальноросійською політичною громадською організацією «Отечество» (лідер – мер Москви Юрій Лужков) та суспільно-політичним блоком «Вся Россия» (лідери – президент Татарстану Мінтімер Шаймієв, президент Башкортостану Муртаза Рахімов, президент Інгушетії Руслан Аушев, губернатор Петербурга Володимир Яковлєв).



Трохи пізніше до блоку приєдналися також Аграрна партія Росії та низка партій, що залишили блок «Голос России» на знак протесту проти курсу Тітова на союз із «Правым делом».



Головою координаційної ради блоку «Отечество – Вся Россия» був обраний колишній прем’єр-міністр Євген Примаков, співголовами – Лужков (від «Отечества») та Яковлєв (від «Всей России»).

– Так.

– І вона провалилася. Очолювали її Шаймієв і Лужков. Тобто це були Татарстан і Москва. Це був різкий злет популярності, коли всі сказали: «Ох, уперше в російській історії регіони представляють собою політичну силу». А потім так само швидко вся ця робота була згорнута. Чому? Тому що коаліція була вузькою. І ті регіони, які фінансово залежали від Москви, просто не пішли в цю коаліцію. Тобто виходить, що у вас у коаліції принципово мало регіонів. Інші регіони вас не підтримують.

Ви почали інтерв'ю з того, що сказали, що Татарстан віддає, годує і так далі. А скільки регіонів він годує? Розумієте. А ситуація з війною ще й погіршила це. Ось це також фактор російської величезної території. Дуже складно з об'єктивних причин сформувати спільний регіональний інтерес.

– Що з цього випливає? Що реальна федерація неможлива чи як?

– З цього випливає те, що реальна федерація можлива, але побудувати її складніше, ніж в іншій країні. З цього випливає, що найважливішим фактором (принаймні для мене), з якого може початися процес реформування, є послаблення Москви, а не регіональна революція, коли люди кажуть: «Ось зараз регіони підуть на Москву». Вони не підуть на Москву.

Необхідною умовою, передумовою є послаблення Москви. Чому воно має статися – це величезне, напевно, ключове питання. Але це перше – тобто [резюмуємо як]: «можливо, але дуже складно». Друге – передумова послаблення Москви. І третє – регіони мають перестати бути консервативною силою, якою вони є зараз. Регіони мають сформувати свої власні інтереси разом як коаліція, а не окремий регіон, що дистанціюється, як ви кажете, від Москви, бо це просто політичне самогубство; а, можливо, навіть і не політичне, а фізичне. І ніхто цим займатися не буде.

– Але, наприклад, Канада – теж великий простір, теж федерація. Чому в Канади виходить, а в Росії, принаймні поки що – ні?

– Ви ж знаєте відповідь на це питання, правда? Ми ж із вами разом її знаємо. Канада – це не тільки демократія, це ліберальна демократія. Це одна з найбільш ліберальних країн, яка, як мені здається (можливо, я тут помиляюся), саме через свій лібералізм має досить серйозні проблеми з федералізмом, а саме проблему Квебеку.

І ми розуміємо, що основна інтрига канадської держави – це комбінація англоканадців і франкоканадців, а франкоканадці проживають здебільшого у Квебеку. І Квебек уже давно робить спроби відокремитися від Канади. Досі це якось вдавалося купірувати. І менше з тим референдуми проходять... Приблизно однакова кількість [виступає] за відокремлення Квебеку і за збереження Квебеку у складі канадської федерації, але за збереження все-таки трохи більше.

Що це мені показує? Що є інститути й домовленості. Тобто Квебеку канадський уряд постійно йде на певні поступки. Це переговорний процес. Чому цей переговорний процес можливий? Тому що це демократія. Це не просто федерація, це демократична федерація. І в характері політичного режиму і полягає основна відмінність.

У Росії не тільки так званий глибокий авторитаризм, у Росії персоналістський політичний режим, який загрожує тим, що центр – точніше кажучи, лідер – не бачить нікого як повноцінного партнера по дискусії, по переговорах: не тільки регіони, а й усіх інших акторів.

– Ви сказали, що принципова відмінність між Канадою та Росією полягає в тому, що Канада – це все-таки ліберальна демократія. Але я думаю про те, що з урахуванням бекграунду Росію часто характеризують як імперію. У цьому є якась різниця, і чи можна це подолати?

– Немає нічого важчого, ніж подолання спадщини. Це одне з найскладніших питань. У Росії імперської спадщини справді дуже багато. Росія, безумовно, не є класичною імперією, я б сказала. Але вона використовує «імперієподібні» інститути. Відсутність горизонтальної координації між суб'єктами федерації, між територіями – це типова ознака імперії. Відсутність процесу домовленостей і процесу торгу – коли у вас тільки імперія, тільки метрополія виступає єдиним законодавцем правил, тим, хто їх формує – у цьому теж багато імперського.

А Канада ж не була імперією. Канада, навпаки, була колонією. І федералізм із цим також пов'язаний. Ще чудовий приклад – США. Тут федералізм склався, зокрема, тому, що відбувалося визволення від колоніальної спадщини. Але США були не імперією, а колонією Великої Британії. Тобто це минуле – те, що називається «legacy» – відіграє принципово іншу роль, просто протилежну.

– У 2024 році ви у співавторстві писали статтю під назвою «Відносини центру і регіонів у Росії під час війни: чи є ознаки ерозії моделі?». Ви писали, що зростання популярності губернаторів та їхня залежність від місцевої підтримки можуть змінити баланс між центром і регіонами. Чи може це в перспективі призвести до того, що регіональні еліти почнуть, з одного боку, дистанціюватися від федерального центру, але, з іншого, почнуть якось встановлювати горизонтальні зв’язки й робити щось у своїх інтересах?

– Ми з моїм співавтором Михайлом Філіпповим спеціально використовували більш обережне слово. Ми не говорили «зміна балансу», ми говорили «ерозія». Ерозія – це така поступова дегенерація моделі.

Чому ми вирішили думати в цьому напрямі? Тому що, як нам здавалося і здається досі, війна призвела до того, що губернатори отримали інші завдання. Адже до війни губернатори бачилися переважно як такі собі технократи-менеджери. Такі пасивні агенти центру, коли адміністрація президента спустила інструкції – і регіони сліпо їх виконують. Такі собі менеджери. Слово «технократи» використовувалося постійно.

Нам здалося і здається досі, що війна змінила завдання для губернаторів. Тепер, у ході війни, вони мають пояснювати, вони мають розмовляти, вони мають робити безліч якихось дій, які роблять їх набагато більш публічними політиками, ніж технократами. І ми говорили, що подібна ерозія теоретично можлива.

Але я хочу ще раз повторити свою думку. Передумовою перегляду балансу є послаблення Москви. Коли губернатори будуть упевнені в тому, що Москва сидить не так, як сиділа, і не акумулює стійко – повторюю, стійко – ту владу, яку вона акумулює, тоді регіони можуть обрати собі інші стратегії.

Зараз вони обирають собі найбільш раціональну стратегію – жити за тими правилами, які [визначені згори]. Вони ж – не самогубці, вони – раціональні гравці. І те, що вони роблять, є раціональним. Може виникнути інша раціональність – і тоді будуть інші стратегії. Тоді вони будуть зацікавлені в тому, щоб будувати горизонтальні зв’язки й у тому, щоб кидати певний виклик Москві. Але ініціативний перший крок – це все-таки послаблення Москви...

– Ви не могли б пояснити, що ви маєте на увазі під «послабленням центру»? Це послаблення економіки, послаблення армії, що це?

– Я б уявляла собі це як розкол в елітах. Давайте ось так поговоримо. Тобто зараз, за моїми уявленнями, є Путін, який медіює [виступає посередником] між різними політичними групами. І у нього це виходить. І немає жодної групи, яка могла б кинути йому виклик. Це досить монолітні еліти, які склалися; при цьому я впевнена, що всередині себе вони один одного ненавидять. Тобто там теж немає спільного інтересу – там різні уявлення про майбутнє. Адже не тільки у нас із вами є уявлення про майбутнє, правда? У них теж вони є; і я підозрюю, що ці уявлення дуже різні.

Але їхні елітні конфлікти й розколи поки що успішно медіюються Путіним; і їх немає. За якихось умов... Це може бути закінчення війни... Може бути закінчення війни й інші завдання? Може бути. Може бути економічна криза? Може бути. Але в нас же тут такий ланцюжок: тобто ці об'єктивні обставини – вплив санкцій, економічна криза, незрозуміло, що робити після війни – мають призвести до розколу еліт.

Ми з вами знову-таки згадаємо 1990-ті роки, адже що ніби замотивувало все це? Глибока економічна криза. А чому вона склалася? Тому що в Москві виник цей самий силовий вакуум. Ось що потрібно. Щоб закрутилася якась, як зараз кажуть, «двіжуха», необхідно, щоб в елітах стався бодай мінімальний розкол.

І тоді у регіонів також виникнуть нові можливості. Тобто вони зможуть або формувати свій інтерес, або приєднатися до якихось груп у центрі, які оскаржуватимуть позиції одна одної. Це буде боротьба за владу, ясна річ. Ось поки що в Москві в цьому сенсі, на жаль, мертво. А коли там буде не мертво, коли ці розколи й конфлікти вийдуть на поверхню, тоді ми можемо говорити про послаблення Москви.

– У мене є традиційне запитання. Я прошу відповісти на нього коротко і містко. А що після Путіна?

– Я зараз хочу вас засмутити. Ви готові до цього?

– Звісно.

– Звісно. Ви навіть звісно готові. Я сама до цього не готова.

– Ми до будь-яких думок готові, ми – все-таки медіа.

– Ми ж – реалісти. Я підозрюю, що після Путіна, якщо це не буде обвалення, то у нас у Конституції написано, що після нього буде Мішустін. А потім мають бути вибори. А взагалі ось хто у нас стане наступником – це зрозуміло.

Він може бути оспорений. Ось тут у нас виникає роздоріжжя. Ось якщо він буде оспорений іншими групами – армійськими, ФСБшними, я не знаю, якими – тоді якраз почнеться те, про що я говорила: ось ці конфлікти, ось цей вакуум. Що буде в результаті побудовано, ми не знаємо. Це один варіант – тобто роздоріжжя.

Якщо Мішустін оспорений не буде, то я підозрюю, що регіони досить швидко скоординуються навколо нього – і в результаті ми отримаємо той самий путінізм. Можливо – оскільки все-таки це політик зовсім іншого типу – без таких от страшних зовнішньополітичних проявів, без війни.

Але, в принципі, система тоді не зміниться. Тому що, на наше з моїм співавтором переконання, цю систему не можна реформувати, її можна тільки розвалити. А розвал її, найімовірніше, відбуватиметься у важких умовах – і до цього теж треба бути готовим. Ось такі мої не дуже оптимістичні [прогнози].