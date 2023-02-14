Російська армія має ті ж проблеми, що й рік тому – речник Білого дому

Російська армія має ті ж проблеми, що й на початку повномасштабного вторгнення до України – про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі 13 лютого.

Таким чином він відповів на питання журналіста про те, як змінився підхід президента Росії Володимира Путіна до ухвалення рішень протягом року.

«Очевидно, пан Путін не ухвалює хороших рішень. Йому не варто було взагалі починати вторгнення. Ця країна (Україна – ред.) не загрожувала нікому, тим паче Росії», – сказав він.

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Кірбі додав, що це стосується й російської армії та її успішності на полі бою.

«Вони все все ще страждають від тих самих проблем, що й рік тому: матеріально-технічне забезпечення, забезпечення, інтеграція спільного вогню, жива сила, персонал, згуртованість підрозділів. Я міг би продовжувати і продовжувати. Російська армія все ще потерпає. Вони не подолали ці проблеми», – констатував представник Білого дому.

За словами Кірбі, таку оцінку підтверджує те, що Путін «продовжує змінювати генералів, як я змінюю шкарпетки».

Росія почала повномасштабне вторгнення до України 24 лютого 2022 року.