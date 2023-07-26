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Російська армія втратила близько 460 військових за добу – Генштаб

Ілюстраційне фото. Бійці батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» ведуть вогонь по позиціях армії РФ із трофейної російської термобаричною ракетної установки ТОС-1А «Солнцепьок». Поблизу Кремінної на Луганщині, 7 липня 2023 року

Російські війська втратили приблизно 460 солдат за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 липня.

За оцінкою командування, втрати Росії за час війни в Україні сягнули 243 680 людей особового складу.

Крім того, РФ втратила в техніці:

  • 4 177 танків (+3)
  • 8 136 бойових броньованих машин (+5)
  • 4 727 артилерійських систем (+22)
  • 698 реактивних систем залпового вогню
  • 457 засобів протиповітряної оборони (+3)
  • 315 літаків
  • 311 гелікоптерів (+1)
  • 3 993 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+16)
  • 1 307 крилатих ракет
  • 18 кораблів
  • 7 211 автомобілів і автоцистерн (+17)
  • 708 одиниць спеціальної техніки (+5)

Раніше Генеральний штаб повідомив про збиття російського гелікоптера Ка-52.

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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