Російська армія втратила близько 460 військових за добу – Генштаб

Російські війська втратили приблизно 460 солдат за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 липня.

За оцінкою командування, втрати Росії за час війни в Україні сягнули 243 680 людей особового складу.

Крім того, РФ втратила в техніці:

4 177 танків (+3)

8 136 бойових броньованих машин (+5)

4 727 артилерійських систем (+22)

698 реактивних систем залпового вогню

457 засобів протиповітряної оборони (+3)

315 літаків

311 гелікоптерів (+1)

3 993 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+16)

1 307 крилатих ракет

18 кораблів

7 211 автомобілів і автоцистерн (+17)

708 одиниць спеціальної техніки (+5)

Раніше Генеральний штаб повідомив про збиття російського гелікоптера Ка-52.

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

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Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.