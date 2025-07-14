Через російську атаку загинув житель Херсона – МВА

Російські війська знову атакували Дніпровський район Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько увечері 14 липня.

За його даними, атака відбулася близько 13:30.

«Травми, несумісні з життям, отримав 59-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким загиблого», – заявив Шанько.

Раніше МВА повідомила, що російська армія атакувала Дніпровський район обласного центру, поранивши трьох людей:

«Двох чоловіків 57 і 54 років співробітники поліції доставили до лікарні. В обох – мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Третій потерпілий сам звернувся по медичну допомогу. Чоловік також дістав мінно-вибухову травму. Наразі його дообстежують».

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



