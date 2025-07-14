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Новини | Суспільство

Через російську атаку загинув житель Херсона – МВА

Наслідки попередніх російських атак на Херсон, архівне фото
Наслідки попередніх російських атак на Херсон, архівне фото

Російські війська знову атакували Дніпровський район Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько увечері 14 липня.

За його даними, атака відбулася близько 13:30.

«Травми, несумісні з життям, отримав 59-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким загиблого», – заявив Шанько.

Раніше МВА повідомила, що російська армія атакувала Дніпровський район обласного центру, поранивши трьох людей:

«Двох чоловіків 57 і 54 років співробітники поліції доставили до лікарні. В обох – мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Третій потерпілий сам звернувся по медичну допомогу. Чоловік також дістав мінно-вибухову травму. Наразі його дообстежують».

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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