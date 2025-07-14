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Новини | Суспільство

Суми: зросла кількість поранених через російський удар по лікарні

За даними голови області, через удар пошкоджені будівля лікарні та автомобіль
За даними голови області, через удар пошкоджені будівля лікарні та автомобіль

Кількість постраждалих внаслідок удару російського дрона по медичному закладу в Сумах зросла до чотирьох, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 14 липня.

«Поранені – чоловіки. Попередньо, їхній стан неважкий. Усім надається необхідна медична допомога», – заявив він.

За даними голови області, через удар пошкоджені будівля лікарні та автомобіль. На місці тривають відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Російські військові 14 липня повторно атакували навчальний заклад у Сумах, де раніше зазнали поранень шестеро людей. Згодом вони також атакували медичний заклад у Сумах, спершу було відомо про одного пораненого.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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