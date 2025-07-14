Суми: зросла кількість поранених через російський удар по лікарні

Кількість постраждалих внаслідок удару російського дрона по медичному закладу в Сумах зросла до чотирьох, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 14 липня.

«Поранені – чоловіки. Попередньо, їхній стан неважкий. Усім надається необхідна медична допомога», – заявив він.

За даними голови області, через удар пошкоджені будівля лікарні та автомобіль. На місці тривають відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Російські військові 14 липня повторно атакували навчальний заклад у Сумах, де раніше зазнали поранень шестеро людей. Згодом вони також атакували медичний заклад у Сумах, спершу було відомо про одного пораненого.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.