Дрони РФ повторно поцілили по навчальному закладу та уразили медзаклад у Сумах – влада

Російські військові 14 липня повторно атакували навчальний заклад у Сумах, де раніше зазнали поранень шестеро людей, повідомила обласна військова адміністрація.
«Ворог завдав повторного удару безпілотником по Сумській громаді. Попередньо, внаслідок першого удару постраждали шестеро людей: троє жінок та троє чоловіків. Після другого удару люди, на щастя, не постраждали», – йдеться в повідомленні.
Унаслідок наступного удару спалахнула пожежа, вказали представники місцевої влади.
«Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо, одна людина поранена. Пошкоджена будівля. Наслідки атаки зʼясовуються», – додали в ОВА.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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