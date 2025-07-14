Дрони РФ повторно поцілили по навчальному закладу та уразили медзаклад у Сумах – влада

Російські військові 14 липня повторно атакували навчальний заклад у Сумах, де раніше зазнали поранень шестеро людей, повідомила обласна військова адміністрація.

«Ворог завдав повторного удару безпілотником по Сумській громаді. Попередньо, внаслідок першого удару постраждали шестеро людей: троє жінок та троє чоловіків. Після другого удару люди, на щастя, не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок наступного удару спалахнула пожежа, вказали представники місцевої влади.

«Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо, одна людина поранена. Пошкоджена будівля. Наслідки атаки зʼясовуються», – додали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.