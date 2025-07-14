На Харківщині унаслідок двох ударів РФ загинули двоє людей, понад 10 поранених – влада

Унаслідок двох російських ударів по Харківщині загинули двоє цивільних, ще понад десятеро людей зазнали поранень, повідомила обласна військова адміністрація 14 липня.

«Росіяни обстріляли територію Шевченківської громади. У селі Борівське внаслідок влучання ворожої КАБ загинула людина. Ще четверо людей постраждали. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу», – йдеться в першому повідомленні.

Згодом надійшла інформація про атаку по місту Златопіль.

«Попередньо, завдано удару БпЛА типу «Герань-2». На цей час відомо про одну загиблу. Ще сім людей постраждали, серед них — 13-річна дитина. Медики оперативно надають допомогу», – вказали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.