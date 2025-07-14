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На Харківщині унаслідок двох ударів РФ загинули двоє людей, понад 10 поранених – влада

Наслідки російських ударів на Харківщині, фото ілюстративне
Наслідки російських ударів на Харківщині, фото ілюстративне

Унаслідок двох російських ударів по Харківщині загинули двоє цивільних, ще понад десятеро людей зазнали поранень, повідомила обласна військова адміністрація 14 липня.

«Росіяни обстріляли територію Шевченківської громади. У селі Борівське внаслідок влучання ворожої КАБ загинула людина. Ще четверо людей постраждали. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу», – йдеться в першому повідомленні.

Згодом надійшла інформація про атаку по місту Златопіль.

«Попередньо, завдано удару БпЛА типу «Герань-2». На цей час відомо про одну загиблу. Ще сім людей постраждали, серед них — 13-річна дитина. Медики оперативно надають допомогу», – вказали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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