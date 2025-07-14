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Новини | Суспільство

Кількість поранених у Златополі зросла до 10 – Харківська прокуратура

Ілюстраційне фото. Наслідки попереднього обстрілу Златополя, Харківська область, грудень 2024 ркоу
Ілюстраційне фото. Наслідки попереднього обстрілу Златополя, Харківська область, грудень 2024 ркоу

На Харківщині зросла кількість поранених внаслідок російської атаки 14 липня, повідомляє обласна прокуратура:

«Загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми».

У місті пошкоджені котельня, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Раніше влада Харківщини повідомила про загалом двох загиблих і 10 поранених у Борівському та Златополі через російські атаки 14 липня. В Златополі було відомо про сімох поранених внаслідок удару російського дрона «Герань-2».

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



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