Російська залізниця має знайти серед працівників до 10 тисяч «добровольців» – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 3 вересня. Загалом протягом подочної доби Росія завдала вісім ракетних і понад 10 авіаційних ударів по військових і цивільних об’єктах України.

За даними командування, російські загарбники посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах на берегах Дніпра та охорону берегової лінії в захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

«Крім того, державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору «добровольців» на війну. Так, компанія «Российские железные дороги» отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тисяч нових кандидатів на короткостроковий контракт», – йдеться в зведенні.

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Штаб також застерігає про подальшу загрозу російських авіаційних та ракетних ударів.

На півночі ситуація суттєво не змінювалася. Водночас командування повідомляє, що збройні сили Білорусі в рамках підготовки до навчань перевіряють готовність польових систем зв’язку.

«Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої Держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка. Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад п’ять ударів, у ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках», – повідомляє штаб.

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Командування також звітує про ураження трьох російських пунктів управління та одного об’єкту розміщення особового складу.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».