Через російський обстріл Дніпропетровщини загинув 9-річний хлопчик – Резніченко

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика… По обіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з «Ураганів», – заявив він.

За попередніми даними, постраждали 10 людей, всі вони госпіталізовані. Крім того, в Зеленодольську пошкоджені вісім багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та будівля ЦНАП. Будинки також пошкоджені у Великій Костромці.

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Дніпропетровська область зазнала ракетних обстрілів російських військ вночі проти 3 вересня.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».