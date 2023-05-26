Російські добровольці не отримали «жодної одиниці зброї», яку Україні надали США – розвідка

Існують чіткі механізми контролю за використанням зброї, яку Україна отримує від партнерів – про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

Він повідомив, що західну зброю не передавали членам «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії».

«Вона (зброя – ред.) передавалася виключно для використання Збройними силами України, тобто регулярними формуваннями українського війська. Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодна одиниця зброї, яка була надана американськими партнерами, вона не була передана Російському добровольчому корпусу», – розповів Черняк.

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За його словами, російські добровольці в Бєлгородській області використовували техніку, відбиту в російських військових:

«Техніка, яку вони використовували, яку використовував Російський добровольчий корпус – вона була захоплена у росіян, які свого часу, внаслідок бойових дій, десь отримали її там під Бахмутом чи в інших районах, розумієте? Захопили росіяни – і «Російський добровольчий корпус» цю техніку знову-таки в них відбив».

Днями речник Пентагону повідомив, що Міністерство оборони США «уважно стежить» за повідомленнями про нібито виявлення американської зброї у Бєлгородській області РФ. За словами речника Патріка Райдера, Вашингтон не дозволяв передавати надану зброю третім сторонам, водночас невідомо, чи дані про таку передачу є правдивими.