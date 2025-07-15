Через російські обстріли Сумщини протягом дня загинув цивільний – ОВА

Російська армія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров увечері 15 липня.

«Після 15:00 ворог з артилерії обстріляв околиці Великописарівської громади. На жаль, загинув 50-річний місцевий мешканець», – заявив він у своєму телеграм-каналі.

Згодом, за даними голови області, російська армія повторно атакувала Битицький старостат Сумської громади. Пошкоджені ще близько шести будинків, ніхто не постраждав. Раніше сьогодні старостат вже зазнавав обстрілу.

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Увечері під вогонь потрапило село в Краснопільській громаді. Там триває ліквідація пожежі, наслідки атаки зʼясовують.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.