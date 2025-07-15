Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Через російські обстріли Сумщини протягом дня загинув цивільний – ОВА

Російська армія двічі атакувала Битицький старостат Сумської громади протягом дня
Російська армія двічі атакувала Битицький старостат Сумської громади протягом дня

Російська армія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров увечері 15 липня.

«Після 15:00 ворог з артилерії обстріляв околиці Великописарівської громади. На жаль, загинув 50-річний місцевий мешканець», – заявив він у своєму телеграм-каналі.

Згодом, за даними голови області, російська армія повторно атакувала Битицький старостат Сумської громади. Пошкоджені ще близько шести будинків, ніхто не постраждав. Раніше сьогодні старостат вже зазнавав обстрілу.

Читайте також: Двоє людей загинули через російські обстріли в Куп’янському районі – прокуратура

Увечері під вогонь потрапило село в Краснопільській громаді. Там триває ліквідація пожежі, наслідки атаки зʼясовують.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG