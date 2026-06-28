Російські війська 29 разів атакували на Гуляйпільському напрямку – Генштаб ЗСУ

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 241 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 28 червня.

За зведенням, протягом попередньої доби Сили оборони уразили 10 районів зосередження живої сили РФ, вісім пунктів управління дронів, склад боєприпасів та один пункт управління.

Зокрема, 11 сутичок мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції ЗСУ.

Російські війська тричі атакували на Куп’янському напрямку, 16 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ на Лиманському.





Генштаб зафіксував 22 російських штурми на Слов’янському напрямку, один на Краматорському і 21 атаку – на Костянтинівському.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке й Новопавлівка», – йдеться в зведенні.

Шість разів російські війська атакували на Олександрівському напрямку.

За зведенням, найбільш інтенсивним був Гуляйпільський напрямок – там російські війська вдалися до 29 атак у бік Залізничного, Воздвижівки, Гіркого, Староукраїнки та Чарівного.

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ЗСУ відбили дві російських спроби просунутися вперед на Оріхівському напрямку, в бік Лук’янівського.

Командування зазначає, що армія РФ не проводила наступальних дій на Придніпровському напрямку.

Днями речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.