Українське командування оновило дані про втраті армії РФ – понад 1,4 млн військових

Російські війська втратили близько 1 250 людей особового складу за попередню добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 червня.

За оцінкою командування, загалом за час повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули близько 1 400 970 військових.

Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

12 063 танки (+3 за добу)

24 844 бойових броньованих машини (+9)

44 920 артилерійських систем (+63)

1 901 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 454 засоби протиповітряної оборони (+7)

436 літаків

353 гелікоптери

1 754 наземних робототехнічних комплекси (+14)

377 500 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1 889)

4 790 крилатих ракет

33 кораблів і катерів

2 підводних човни

113 135 автомобілі та автоцистерни (+501)

4 360 одиниці спеціальної техніки (+7)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

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Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.