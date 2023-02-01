Російські війська зазнають «великих втрат» на Лиманському та Бахмутському напрямках – ЗСУ

Російська армія завдала п’ятьох авіаційних і шістьох ракетних ударів по Україні, а також 65 разів обстріляла українські населені пункти, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 лютого.

«Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей… Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – йдеться в повідомленні.

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За даними командування, російські війська облаштували ще один військовий шпиталь у районі Новоіванівки на Луганщині, де перебуває близько 100 поранених загарбників:

«Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги – відправляють на передову».

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Штаб звітує про дев’ять ударів української авіації по районах російських сил і два удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Також, за зведенням, ракетні та артилерійські війська вразили 13 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління та один склад боєприпасів.