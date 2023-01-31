Глухий кут у війні в Україні «піде лише на користь Росії» – Сунак

«Тривалий глухий кут» у російсько-українській війні «піде лише на користь Росії», заявив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, згідно з оприлюдненим 31 січня звітом про засідання британського уряду.

Сунак сказав, що дійшов такого висновку після перегляду підходу Великої Британії до збройного конфлікту в Україні після того, як став прем’єр-міністром у жовтні 2022 року. Він додав, що це змусило його вирішити, що існує «можливість прискорити» британську підтримку України.

Це дало б Києву «найкращі шанси на успіх і дозволило б максимально використати вікно можливостей, коли російські війська були в невигідному становищі», ідеться в тексті.

Ця нова стратегія Сполученого Королівства передбачає посилення дипломатичних зусиль і планування відновлення після конфлікту, додав Ріші Сунак.

Раніше 31 січня речник прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив, що Велика Британія не вважає доцільним відправляти свої винищувачі в Україну. Раніше цього місяця Київ заявив, що наполягатиме на наданні союзниками таких літаків.