Російські війська розгорнули наметовий шпиталь в окупованій Кряківці – Генштаб

Протягом доби Сили оборони відбили понад 50 російських атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – про це йдеться у вечірньому зверненні Генерального штабу Збройних сил України 11 квітня.

«На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Спірне – Донецької», – йдеться в зведенні.

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На Бахмутському напрямку російські війська продовжують спроби взяти під повний контроль Бахмут, у місті тривають жорстокі бої, додає штаб:

«Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту».



В районі Мар’їнки Сили оборони відбили понад 15 атак російських підрозділів.

За даними командування, російські військові продовжують використовувати медичні заклади на окупованих територіях у власних цілях.

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«Так, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що на Луганщині, окупанти використовують, як військовий шпиталь. Водночас, у Кряківці, з метою збільшення кількості ліжкомісць, загарбники додатково розгорнули наметове містечко. Отримати медичну допомогу у цих цивільних медичних закладах можуть виключно представники російських окупаційних військ», – заявляє штаб.

За зведенням, українська авіація за добу завдала 13 ударів по місцях зосередження російських військ, також українські війська збили два російських безпілотника «Орлан-10». Командування також звітує про ураження чотирьох районів зосередження російських військ і техніки, а також двох станцій радіоелектронної боротьби противника.