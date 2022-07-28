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Російські війська знову обстріляли Бахмут, троє людей загинули – голова ОВА

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу Бахмута, 13 червня 2022 року

Російські війська вчергове обстріляли Бахмут 28 липня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російська армія чотири рази обстріляла місто з «Ураганів».

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«Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено шість багатоквартирних та шість приватних будинків. За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси», – заявив він.

Кириленко зазначив, що на місці продовжують працювати рятувальники.

Вранці 27 російські війська завдали ракетного удару по Бахмуту, влучили в готель. За даними ДСНС, через обстріл двоповерхова будівля готелю частково зруйнована, четверо людей загинули.

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