Російські війська знову обстріляли Бахмут, троє людей загинули – голова ОВА

Російські війська вчергове обстріляли Бахмут 28 липня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російська армія чотири рази обстріляла місто з «Ураганів».

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«Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено шість багатоквартирних та шість приватних будинків. За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси», – заявив він.

Кириленко зазначив, що на місці продовжують працювати рятувальники.

Вранці 27 російські війська завдали ракетного удару по Бахмуту, влучили в готель. За даними ДСНС, через обстріл двоповерхова будівля готелю частково зруйнована, четверо людей загинули.