Російські війська обстріляли Слов’янськ, щонайменше троє людей поранені – Кириленко

Російські війська обстріляли Слов’янськ, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 22 липня.

«Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. На даний час відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п’ятиповерхівок та кілька приватних будинків», – написав він у своєму Телеграмі.

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За попередніми даними голови ОВА, російські військові випустили по місту касетні боєприпаси.

«Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти», – прокоментував він.

Внаслідок обстрілу Слов’янська днями загинули двоє людей. За даними Генерального штабу на 19 липня, російські війська готуються до наступу на місто.