Російські війська обстріляли Сумщину 19 разів за добу, є руйнування – обласна влада

Прикордонні громади Сумської області зазнали 19 російських обстрілів протягом доби 2 травня, повідомила обласна військова адміністрація увечері у вівторок.

«Зафіксовано 112 вибухів. На жаль, є руйнування», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в місті Середино-Буда обстріли пошкодили навчальний заклад, вісім приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, магазин і лінію електропередач.

У Юнаківській громаді пошкоджені аграрне підприємство та автомобіль.

Читайте також: Російські війська обстріляли Чернігівщину, є дані про загибель дитини – ОВА

«Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії (16 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено: ферму, де утримувались телята, та лісопилку», – додає ОВА.

Російські війська також скидали міни на Білопільську, Миропільську, Новослобідську та Шалигинську громади.

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.