Прориву російськими військами кордону на Сумщині не зафіксували – голова ОВА

Російські війська не прорвалися до Сумської області – такі дані навів голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 17 травня.

Таким чином він уточнив інформацію про ситуацію в Шосткинському районі.

«Прориву державного кордону не зафіксовано. Утім, провокаційні обстріли з території Росії продовжуються», – зазначив голова області.

Читайте також: Через ракетний удар по Охтирці поранені 5 людей, пошкоджені приватні будинки, храм і дитячий садок – ОВА

Раніше 17 травня Живицький повідомив про обстріли Сумської області з території Росії та спроби російських військ прорвати кордон.

Напередодні Державна прикордонна служба повідомила про спробу російської диверсійно-розвідувальної групи зайти на територію України.