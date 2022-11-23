Російські війська обстріляли цивільну колону на Запоріжжі, ніхто не постраждав – ДСНС

Російські війська відкрили вогонь по колоні цивільних автомобілів, які рятувальники буксирували до Запоріжжя, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, автомобілі застрягли на ґрунтовій дорозі, коли прямували до Запоріжжя, відтак рятувальники організували евакуацію. Обстріл стався, коли колона була в селі Кам’янське.

«Рятувальна операція тривала 3 години. На щастя, жодна людина не постраждала. Після закінчення обстрілів усі автівки продовжили рух до пункту призначення. Найменшому українцю, якого врятували співробітники ДСНС, лише два місяці», – повідомляє служба.

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Загалом ДСНС відбуксирувала 14 автівок, у яких перебували 49 громадян, з них 11 – діти.

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Повідомлялось, що війська РФ завдали по місту 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300. За останніми даними, загинули 32 людини.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.