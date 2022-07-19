Російські війська викрали трьох працівників Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Російські окупаційні війська викрали двох працівників Запорізької атомної електростанції напередодні і ще одного – два дні тому. Про це заявила національна енергетична компанія «Енергоатом» 19 липня.

«Вчора, 18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву», – йдеться в повідомленні.

Наразі місце перебування співробітників станції невідоме. За даними «Енергоатома», 17 липня викрали начальника служби охорони навколишнього середовища АЕС Ігоря Квашніна. Де він наразі і в якому стані, також невідомо.

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Регулятор розцінює викрадення співробітників як «спробу загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції».

Атомна станція в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.