Російські війська безуспішно намагалися відтіснити ЗСУ з району Дементіївки на Харківщині – Генштаб

Протягом дня 12 липня російські війська продовжували обстрілювати українські позиції та населені пункти, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Командування не виключає активізацію російської розвідки на Волині та Поліссі у районах, прикордонних із Білоруссю.

На Сіверському напрямку російські війська активно застосовують безпілотники та засоби радіоелектронні боротьби, у прикордонних Брянській та Курській областях Росії залишаються російські збройні підрозділи.

Читайте також: «Росія не може піти з України»: як командування РФ бореться з протестами сімей військових?

«Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки (Харківський напрямок – ред.). Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти», – йдеться в зведенні.

Російські підрозділи також вели штурмові дії для покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Як зазначає Генштаб, українські військові «уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати». Так само завершилася спроба розвідки боєм російських військ неподалік Долини.

Також російські підрозділи не змогли просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка на Донеччині, зазнали втрат і відійшли.

Читайте також: Після російського обстрілу Харкова госпіталізували п’ятьох людей – Синєгубов

За даними Генштабу, в Чорному морі наразі перебувають шість російських кораблів-носіїв високоточної зброї.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».