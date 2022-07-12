Часів Яр: кількість загиблих від російського обстрілу зросла до 43 людей – ДСНС

З-під завалів зруйнованого російським обстрілом будинку в Часовому Яру вилучили вже 43 загиблих – такі дані Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області на 18 годину 12 липня.

«Виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них одна дитина», – йдеться в заяві.

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Як повідомляє відомство, наразі рятувальники розчистили 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Дев’ятьох із них врятували.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.