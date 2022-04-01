Російські військові призначили своїх «керівників» у Каховці – місцева влада

Російські військові увійшли в приміщення міського виконкому Каховки, що на Херсонщині, повідомляє міська територіальна громада.

За повідомленням, кілька десятків озброєних військових Російської Федерації увійшли в будівлю «разом з деякими місцевими мешканцями».

«Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, шо міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції Буховець Олег, керівник КВУ «Водоканал» Гаврилюк Олег», – йдеться в заяві.

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Місцева влада зазначає, що співробітникам міськвиконкому висунули вимогу співпрацювати із зазначеними людьми під загрозою звільнення.

«Керівництво Каховської міської територіальної громади відмовилось від запропонованої пропозиції», – додає влада громади.

Напередодні Збройні сили України повідомили про звільнення від російських військ 11 населених пунктів на Херсонщині.