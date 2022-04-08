Російським військовим, у яких закінчився контракт, забороняють звільнятися – Генштаб

Російським військовослужбовцям, у яких закінчилися контракти, забороняють звільнятися зі служби до завершення так званої «спеціальної військової операції» (як у Росії називають повномасштабну війну проти України). Про це заявив 8 квітня Генеральний штаб Збройних сил.

За даними штабу, Росія має «значні проблеми» з комплектуванням своїх військових частин через втрати в ході бойових дій в Україні.

«За наявною інформацією, понад 80 відсотків особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях. Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців у яких закінчилася терміни контрактів до закінчення так званої «спеціальної військової операції», – йдеться в повідомленні командування.

Генштаб вказує на те, що російські війська продовжують порушувати норми міжнародного права на окупованих територіях, скоюючи злочини проти цивільного населення.

Також, за даними штабу, окупаційне керівництво на захоплених російськими військами частинах Донецької області отримало вказівку повертати туди людей, яких протягом січня та лютого вивезли до Росії.

«Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території росії», – заявляє Генштаб.

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При цьому представники військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей та центральної влади останніми днями закликали мирних жителів із цих регіонів евакуйовуватися на тлі загрози загострення бойових дій.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».