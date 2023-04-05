Російські військові посилюють поліцейський режим на окупованій Херсонщині – Генштаб

Російські війська протягом доби завдали трьох ракетних і 21 авіаційний удар, а також здійснили понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 5 квітня.

За зведенням, Сили оборони відбили понад 40 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка залишаються в центрі бойових дій.

Читайте також: Резніков розповів про наступний «Рамштайн» і чому союзники затягують з винищувачами F-16

«На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту», – повідомляє командування.

За даними штабу, російські війська продовжують нарощувати оборонні рубежі та позиції на Запорізькому та Херсонському напрямках.

«Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил Російської Федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також «забороненого» контенту. Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Міністри НАТО погодилися розробити багаторічну програму допомоги Україні – Столтенберґ

Генштаб звітує про: 12 авіаударів по місцях зосередження російських військ за добу, збиття вертольота Ка-52, а також ураження двох пунктів управління, двох складів боєприпасів, двох засобів протиповітряної оборони та чотирьох станцій радіоелектронної боротьби російської армії.