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Українські війська відбили російський наступ на кількох напрямках на Донеччині – Генштаб

Українські військовослужбовці поблизу Бахмута в Донецькій області, 15 серпня 2022 року

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на різних напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил увечері 31 серпня.

Зокрема, на півночі обстановка суттєво не змінювалася, російські війська обстрілювали з мінометів та артилерії Чернігівську та Сумську області.

На Донеччині російські війська намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ на Слов’янську напрямку.

«На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми. Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема», – йдеться в зведенні.

Російські війська здійснили невдалу спробу наступу в напрямках Авдіївки, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки, зазнали втрат і відійшли, повідомляє командування.

«На Новопавлівському напрямку… ворог спробував покращити тактичне положення у районі Побєди, успіху не мав», – додає штаб.

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На Харківщині російські підрозділи здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Прудянки.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 31 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 47 900 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

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