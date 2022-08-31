Українські війська відбили російський наступ на кількох напрямках на Донеччині – Генштаб

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на різних напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил увечері 31 серпня.

Зокрема, на півночі обстановка суттєво не змінювалася, російські війська обстрілювали з мінометів та артилерії Чернігівську та Сумську області.

На Донеччині російські війська намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ на Слов’янську напрямку.

«На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми. Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема», – йдеться в зведенні.

Російські війська здійснили невдалу спробу наступу в напрямках Авдіївки, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки, зазнали втрат і відійшли, повідомляє командування.

«На Новопавлівському напрямку… ворог спробував покращити тактичне положення у районі Побєди, успіху не мав», – додає штаб.

Читайте також: ЗСУ вдарили по 2 військових складах, ППО та командних пунктах армії РФ – ОК «Південь»

На Харківщині російські підрозділи здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Прудянки.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 31 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 47 900 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».