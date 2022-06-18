Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Через російський обстріл нафтобази на Дніпропетровщині попередньо постраждали 11 людей – ОВА

«Вогонь продовжують гасити. Працюють 57 рятувальників та 15 одиниць техніки», – повідомляє обласна влада

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу нафтобази в Новомосковському районі 18 червня Дніпропетровської області зросла. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

«Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих у важкому стані», – йдеться в заяві.

Масштабна пожежа на місці триває, горять резервуари з мазутом та пальним.

Читайте також: Через російські удари по Дніпропетровщині є постраждалі та руйнування – облрада

«Вогонь продовжують гасити. Працюють 57 рятувальників та 15 одиниць техніки», – повідомляє обласна влада.

Раніше голова ОВА Валентин Резніченко повідомляв про опіки в трьох людей через ракетний удар російських удар по нафтобазі в Новомосковському районі.

Раніше про обстріл кількох районів Дніпропетровщини повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG