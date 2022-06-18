Через російський обстріл нафтобази на Дніпропетровщині попередньо постраждали 11 людей – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу нафтобази в Новомосковському районі 18 червня Дніпропетровської області зросла. Про це повідомила обласна військова адміністрація.
«Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих у важкому стані», – йдеться в заяві.
Масштабна пожежа на місці триває, горять резервуари з мазутом та пальним.
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«Вогонь продовжують гасити. Працюють 57 рятувальників та 15 одиниць техніки», – повідомляє обласна влада.
Раніше голова ОВА Валентин Резніченко повідомляв про опіки в трьох людей через ракетний удар російських удар по нафтобазі в Новомосковському районі.
Раніше про обстріл кількох районів Дніпропетровщини повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
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