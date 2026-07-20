Російський правозахисний проєкт Gulagu.net повідомив про зупинку роботи

Російський правозахисний проєкт Gulagu.net припиняє свою роботу – про це 20 липня повідомив його засновник Володимир Осєчкін. Він пов’язав це із загрозою для роботи співробітників усередині Росії, а також тиском «з усіх боків».

«З урахуванням нових реалій та ризиків ми вимушено зупиняємо діяльність правозахисного проекту Gulagu.net. Ми не хочемо генерувати нові та додаткові ризики ані тим, хто ще тримається всередині периметра, ані тим, хто вимушено залишив країну і за її межами намагався хоча б щось робити», – йдеться в дописі.

Проєкт Gulagu.net був створений у 2011 році для допомоги людям, які пережили тортури в російському ув’язненні. Проєкт також публікував докази тортур, насильства та порушень усередині колоній, деякі з них призводили до смерті в’язнів.





Учасники ініціативи також стикалися із тиском через свою роботу. Наприклад, невідомі викрадали одного з координаторів проєкту, його співробітникам регулярно загрожували, а засновник Володимир Осєчкін зіткнувся із переслідуванням з боку влади.

Осєчкін з 2015 року мешкає за межами Росії. 2020 року суд у Москві заочно заарештував його в справі про шахрайство, його було оголошено в розшук. 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну проти нього порушили кримінальну справу про військові «фейки».

У лютому 2025-го Осєчкіна заочно засудили до восьми років позбавлення волі. У жовтні 2025 року французькі медіа повідомляли про замах на активіста.

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У січні 2023 року Мін’юст Росії вніс Володимира Осєчкіна до списку «іноземних агентів». У березні того ж року Gulagu.net призупинив програму сприяння «евакуації» з Росії військовослужбовців і силовиків, що розкаялися, оскільки один з «евакуйованих» виявився причетним до воєнних злочинів в Україні.

Водночас видання «Проєкт», яке розслідувало діяльність засновника, стверджує, що Володимир Осєчкін приписував собі деякі евакуації з Росії, заробляв гроші на допомозі в отриманні політичного притулку, а також звинувачує його в публікації неперевіреної чи сфабрикованої інформації. Сам Осєчкін висновки розслідування відкидає.