У Франції повідомили про арешти у справі про замах на російського правозахисника

Національна антитерористична прокуратура Франції повідомила 16 жовтня про арешт у країні чотирьох осіб за підозрою у підготовці замаху на неназваного російського дисидента. У розмові з агентством France-Presse представники слідства відмовилися назвати ім’я людини, на яку готувався замах.

«Прокуратурою порушено кримінальну справу за звинуваченням в участі в терористичній спільноті з метою підготовки одного чи кількох злочинів проти особи», – йдеться у заяві відомства.

Газета Le Parisien раніше написала, що «об’єктом змови з метою ліквідації» був Володимир Осєчкін – засновник російського громадського проєкту Gulagu.net, який спеціалізується на розкритті випадків насильства в російських в’язницях і захисті прав ув’язнених. Осєчкін, який вже кілька років живе у Франції, підтвердив AFP, що він був мішенню планованого нападу.

Слідчі виявили відеоспостереження біля будинку Осєчкіна в Біарріці, зазначала Le Parisien. Серед взятих під варту, за даними видання, – громадяни Франції, а також підозрювані з російськими паспортами з Дагестану.

Чотирьох чоловіків віком від 26 до 38 років заарештували в понеділок за сприяння співробітників Головного управління внутрішньої безпеки, французької контррозвідки, пише з посиланням на французьку прокуратуру Le Figaro.

У публікації йдеться про те, що попереднє розслідування ймовірної змови проти «опонента Володимира Путіна, що живе в Біарріці», почали в другій половині вересня, і замаху вдалося запобігти «в останній момент».

У вересні 2022 року французька прокуратура вже відкривала розслідування у зв’язку з інформацією про погрози на адресу Володимира Осєчкіна, але не знайшла тоді «ніяких об’єктивних підтверджень» словам правозахисника про те, що хтось намагався його вбити.

Реакція російських правоохоронних органів у зв’язку з новою інформацією про можливу спробу вбивства Осечкіна поки що не надходила.

Осєчкін з 2015 року живе за межами Росії. 2020 року суд у Москві заочно заарештував його у справі про шахрайство. У 2022 році Слідчий комітет РФ повідомив про порушення проти нього кримінальної справи про воєнні «фейки». У березні 2024 року Міщанський суд заочно заарештував його.

У січні 2023 року Міністерство юстиції Росії внесло Володимира Осєчкіна до списку «іноземних агентів». У березні того ж року Gulagu.net зупинив програму сприяння в «евакуації» з Росії військовослужбовців і силовиків, які розкаялися, оскільки один із «евакуйованих» виявився причетним до воєнних злочинів в Україні.