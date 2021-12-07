Російський суд вчергове оштрафував Google за «заборонений контент»

Мировий суд Таганського району Москви 7 грудня зобов’язав компанію Google сплатити ще один штраф, цього разу на суму 5 мільйонів рублів (67 600 доларів), за порушення законодавства країни щодо забороненого контенту.

Це рішення суд пояснив тим, що Google не видалив заборонений контент відповідно до попередніх приписів.

Очікується, що пізніше цього ж дня суд винесе рішення за ще трьома протоколами, складеними проти Google, які можуть передбачати стягнення з компанії штрафів на загальну суму до 16 мільйонів рублів (майже 216 300 доларів).

Протягом останніх місяців російські суди зобов’язали Google сплатити штрафи на сотні тисяч доларів за те, що компанія не видалила заборонений російською владою вміст зі своєї пошукової системі та на відеоплатформі YouTube.

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Російські суди також оштрафували Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram і TikTok за аналогічними звинуваченнями.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив соціальні медіа-платформи та інших технологічних гігантів у порушенні законів про інтернет. Кремль також намагається змусити іноземні компанії відкривати офіси в Росії та зберігати персональні дані росіян на її території.

Багато критиків стверджують, що цей поштовх не має нічого спільного з «прозорістю Інтернету», натомість звинувачуючи владу в спробі придушити інакомислення.