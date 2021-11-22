У Росії оштрафували на 150 тисяч рублів журналістку, яка підтримує українських політвʼязнів

Суд у столиці Росії Москві призначив штраф 150 тисяч рублів (це понад 53 тисяі гривень) журналістці видання «Новая газета» Вікторії Івлєвій, 20 тисяч рублів – правозахиснику Юрію Самодурову. Їх звинуватили у порушенні правил організації та проведення мітингу.

20 листопада на Пушкінській площі в Москві відбулася серія одиночних пікетів проти ліквідації правозахисного центру «Меморіал» та політичних репресій. Поліція затримала 12 учасників, серед яких були Івлєва та Самодуров.

Покарання Івлєвої суворіше, оскільки вона звинувачується в повторному порушенні закону після попередніх затримань на акціях протесту. Вікторія Івлєва неодноразово виступала на підтримку України, зокрема, увʼязнених у Росії кримських татар та інших українських громадян.

У листопаді Генпрокуратура та прокуратура Москви звернулися до суду з проханням ліквідувати «Міжнародний Меморіал» та правозахисний центр «Меморіал», звинувативши їх у порушенні законодавства про іноземних агентів. Проти цієї вимоги виступили кілька нобелівських лауреатів, науковці, письменники та музиканти.

Московська влада з початку пандемії коронавірусної інфекції не узгоджує протестні акції в місті, посилаючись на епідеміологічні обмеження, хоча формально одиночні пікети є єдиним у Росії видом протесту, який не потребує попереднього погодження з владою. При цьому у місті відбуваються інші масові заходи.