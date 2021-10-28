У Росії вперше виявили понад 40 тисяч хворих на COVID-19 за добу, смертність теж рекордна

У Росії за добу 27 жовтня виявлено 340 096 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє оперативний штаб у Москві, це рекорд за весь час пандемії.

Минулої доби зафіксована також і максимальна з початку поширення хвороби смертність. 27 жовтня померли 1 159 людей, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Росія включає до своїх зведень і дані з окупованого українського Криму.

Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада. Регіони з найскладнішою епідеміологічною ситуацією могли оголосити неробочі дні вже з 23 жовтня.