У Росії за добу від COVID-19 померли 797 людей

У Росії за останню добу зафіксували ще понад 18 тисяч нових випадків COVID-19. Число виявлених хворих за весь час пандемії 5 вересня перевищило 7 мільйонів, повідомляє оперативний штаб.

За добу 7 вересня від коронавірусної інфекції нового типу в Росії померли 797 людей, показник добової смертності не опускається нижче позначки 700 людей із 6 липня, а в окремі дні в серпні фіксувалося понад 800 смертей за добу.

Загальне число померлих, за офіційними даними, сягнуло понад 189 з половиною тисяч.

З початку червня у Росії росли захворюваність і смертність від COVID-19 на тлі поширення штаму «дельта».

За даними «Росстату», до липня в Росії померли понад 316 тисяч людей з коронавірусом. Різниця зі статистикою оперативного штабу пояснюється тим, що «Росстат» також враховує випадки, коли COVID-19 не був основною причиною летального результату, але призвів до смертельних ускладнень іншого захворювання або був виявлений уже після смерті.

Незалежні демографи і дослідники статистики, на основі даних «Росстату», дають оцінку смертності у 3,5 раза вищу, припускаючи, що вона перевищила показник у 600 тисяч.