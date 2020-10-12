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12 жовтня 2020, Київ 16:04
Новини | Коронавірус

У Росії другий день поспіль виявляють понад 13 тисяч хворих на COVID-19

У Росії за минулу добу, 11 жовтня, вдруге поспіль виявили понад 13 тисяч нових випадків COVID-19. За даними федерального штабу боротьби з новою коронавірусною інфекцією, інфікування підтвердили у 13 592 634 людей (днем раніше повідомляли про 13 634 нових хворих, що є новим рекордом від початку пандемії).

Як і раніше, найвищі показники спостерігаються в Москві, 4395 нових інфікувань.

Зростання щоденної кількості інфікованих у Росії з незначними відхиленнями триває з вересня.

У глобальній статистиці Росія на четвертому місці– після США, Індії та Бразилії. Усього з початку епідемії в російських регіонах, за офіційними даними, захворіли понад 1,3 мільйона осіб, померли 22 722.

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