У Росії другий день поспіль виявляють понад 13 тисяч хворих на COVID-19

У Росії за минулу добу, 11 жовтня, вдруге поспіль виявили понад 13 тисяч нових випадків COVID-19. За даними федерального штабу боротьби з новою коронавірусною інфекцією, інфікування підтвердили у 13 592 634 людей (днем раніше повідомляли про 13 634 нових хворих, що є новим рекордом від початку пандемії).

Як і раніше, найвищі показники спостерігаються в Москві, 4395 нових інфікувань.

Зростання щоденної кількості інфікованих у Росії з незначними відхиленнями триває з вересня.

У глобальній статистиці Росія на четвертому місці– після США, Індії та Бразилії. Усього з початку епідемії в російських регіонах, за офіційними даними, захворіли понад 1,3 мільйона осіб, померли 22 722.