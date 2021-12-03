Справа російського історика Дмитрієва: прокуратура просить збільшити строк покарання

Представник державного обвинувачення у Петрозаводському міському суді в російському регіоні Карелія попросив збільшити термін позбавлення волі для голови карельського відділення товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва до 15 років колонії суворого режиму. Про це повідомив адвокат Роман Масальов.

«(Представник прокуратури) попросив додати два роки до наявного терміну 13 років і остаточно призначити 15 років позбавлення волі», – сказав Масальов.

Юрія Дмитрієва затримали у 2016 році. Його звинуватили у виготовленні порнографії за участю прийомної дочки. Через два роки Дмитрієва виправдали. Проте пізніше рішення суду було оскаржене, а вирок скасували.

У 2018 році у справі зʼявилося нове звинувачення щодо насильницьких дій проти прийомної дочки. Улітку 2020 року суд у Петрозаводську засудив історика до 3,5 року колонії.

29 вересня у Верховному суді Карелії суддя Алла Раць посилила покарання для Дмитрієва: термін увʼязнення змінили на 13 років суворого режиму. Суд скасував виправдувальний вирок за статтями про виготовлення порнографії, розпусні дії та зберігання зброї. Ці справи направлені на новий розгляд у новому складі суду, їх наново розглядають у суді Петрозаводська.

Історик та голова карельського «Меморіалу» Юрій Дмитрієв разом із колегами у 1990-х відкрив урочище Сандармох, де за часів Великого терору розстрілювали людей. Усього було зафіксовано та відзначено близько 150 могильних ям, у яких могло перебувати близько 4,5 тисячі людей.