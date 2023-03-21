Росія: вчителя звинувачують у «дискредитації» армії. Його слова на уроці записав учень

У Курській області Росії проти 49-річного вчителя школи Курського району порушили справу за статтею про «дискредитацію» російської армії (частина 1 статті 20.3.3 КоАП), повідомляє обʼєднана пресслужба судової системи регіону.

За версією поліції, 6 квітня 2022 року на уроці суспільствознавства вчитель «допустив» у присутності учнів 10-го класу «негативні висловлювання про діяльність Збройних сил РФ в ході спеціальної воєнної операції на території України». Один із учнів «зафіксував» це на диктофоні особистого мобільного телефону, а його батько передав аудіозапис до правоохоронних органів.

Як ідеться в матеріалах справи, чоловік уже не працює вчителем школи. Суд відбудеться 30 березня.

«Медіазона» підрахувала, що за рік повномасштабної агресії в Україні російські суди подали 6003 протоколи про «дискредитацію» армії РФ, з них 6001 справа розглядалася в районних судах і дві – у військових.

Приблизно третина справ про «дискредитацію» армії РФ порушена за пости в соцмережах. Серед лідерів за кількістю справ – Москва, Санкт-Петербург і Краснодарський край.