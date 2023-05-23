Міністерство юстиції Росії пропонує визнавати «екстремістськими» географічні мапи

Міністерство юстиції Росії підготувало поправку до законопроєкту про визнання географічних мап, які оскаржують територіальну цілісність Росії, екстремістськими матеріалами. Про це повідомляє російське видання «Ведомости» з посиланням на двох учасників урядової комісії, яка затвердила поправку.

Згідно із пропонованими змінами, екстремістськими визнаватимуться «картографічні матеріали та інші матеріали, в яких на момент їхнього створення відомості про державний кордон РФ були свідомо спотворені з метою оскарження територіальної цілісності РФ».

Законопроєкт про визнання мап, які заперечують цілісність Росії, екстремістськими матеріалами був внесений до Держдуми у вересні 2022 року. 20 грудня законопроєкт був ухвалений у першому читанні.

Уряд РФ висловив низку зауваження до законопроєкту. Зокрема, у початковій редакції проєкту було неясно, чи підпадатимуть під нові норми матеріали, видані до окупації українських територій. Також уряд зазначав, що карти та подібні матеріали виконують інформативну функцію, а для включення їх у поняття «екстремістські матеріали» потрібна наявність наміру щодо заперечення територіальної цілісності Росії.

Після 2014 року Москва вирішила вважати частиною своєї території Крим, а після 2022 року – Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області України. Крім окупованого півострова, Росія не контролює жодний із цих регіонів повністю.

Більшість країн світу не визнає ці зміни територій України та Росії.