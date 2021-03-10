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10 березня 2021, Київ 14:29
Новини | Політика

У Росії заявили, що «перший раз чують» про мирний план щодо Донбасу, про який повідомив Єрмак

Москва нічого не знає про план мирного врегулювання на Донбасі, який, за словами голови Офісу президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака, був запропонований Берліном і Парижем і доопрацьований у Києві. Про це 10 березня заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

«Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція і Німеччина. Перший раз чую», – сказав він у коментарі російській інформагенції ТАСС.

План мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною і західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив 9 березня під час онлайн-дискусії на тему «Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік», організованої Німецьким товариством зовнішньої політики.

«Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу «Мінська», відповідає нормам міжнародного права... Підкреслюю, план мирний – на столі... і ми дуже чекаємо такої ж позиції з боку РФ», – цитує слова Єрмака інформагенція «Укрінформ».

З висловлювань Єрмака незрозуміло, якими конкретно є нові пропозиції чи йдеться про реалізацію раніше досягнутих домовленостей.

Як стверджує голова Офісу президента, йдеться про створення так званих «кластерів», які можуть «стати в разі узгодження основою для дорожньої карти, яка закінчилася б встановленням світу на Донбасі, реінтеграцією окупованих територій і проведенням місцевих виборів».

Керівник ОП назвав найбільшим на сьогодні досягненням Мінського переговорного процесу багатомісячний режим припинення вогню, «на жаль, з елементами та фактами провокацій», які критично зросли в останні місяці.

Від початку війни на Донбасі в 2014 році укладено кілька угод про припинення вогню. Остання домовленість, яка набрала чинності 27 липня 2020 року, формально діє досі, але фактично бойові дії з різною інтенсивністю тривають.

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